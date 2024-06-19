Работникам российских детсадов предложили увеличить отпуск до 56 дней

Депутат Лантратова предложила увеличить отпуска для сотрудников детсадов

Фото: РИА «Новости»

Продолжительность отпуска для работников детсадов нужно увеличить до 56 дней. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Предложение она направила министру просвещения Сергею Кравцову. По словам Лантратовой, продолжительность отпуска сейчас установлена в размере 42 или 56 календарных дней.

На него влияют вид образовательного учреждения и должность сотрудников. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, выразила уверенность парламентарий.

По мнению Лантратовой, реализация ее инициативы улучшит систему предоставления отпусков для сотрудников детсадов, а также работу таких учреждений.

Ключевую поддержку родителям в воспитании детей оказывают именно педагогические сотрудники дошкольных образовательных учреждений, добавила она.

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