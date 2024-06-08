Работник российского завода стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера

Mash: работнику завода выдали зарплату в 100 раз больше, суд оставил деньги ему

Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей — в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, мужчина работал заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц работы он получил 17 тысяч рублей, а за второй — 1,7 миллиона.

Руководство предприятия потребовало вернуть деньги, по словам мужчины, ему даже угрожали. Дело дошло до суда, но компания его проиграла — как в первой, так и в последующих инстанциях. Суд встал на сторону сотрудника, постановив оставить ему переведенные по ошибке деньги.

Часть неожиданно свалившихся денег мужчина потратил на покупку двух новых автомобилей, а часть пожертвовал на нужды СВО.

Ранее слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею 607 миллионов рублей. Мужчина признался, что эта сумма приблизительно равна его зарплате за 500 лет. Он в течение двух лет покупал лотерейные билеты и указывал одинаковые цифры.