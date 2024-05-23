Магнитогорский слесарь стал миллионером после двух лет игры в лотерею

Получивший за победу в лотерее «4 из 20» 607 миллионов рублей житель Магнитогорска возглавил топ-победителей с самым крупным выигрышем, сместив с лидерской позиции жителя Пермского края, который получил награду в 545 миллионов рублей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу организатора розыгрыша «Столото» сообщило Ura.ru. Новый победитель угадал необходимое количество чисел, и сейчас его ждут для вручения награды.

Сайт chel.kp.ru нашел победителя. Им оказался слесарь-ремонтник Алексей, который работает на заводе инженером. В день выигрыша мужчина взял на работе отгул, чтобы забрать свои деньги. Он пояснил, что в дату розыгрыша не мог поверить в свою победу.

«Часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш — моя зарплата за пятьсот лет», — пояснил собеседник журналистов.

Мужчина пояснил, что покупал лотерейные билеты два года подряд, указывая одинаковые числа. Он подчеркнул, что рассчитывал выиграть несколько сотен рублей, но неожиданно стал миллионером. Окончательного решения, как распорядиться деньгами, слесарь пока не принял. По его словам, он поможет матери и сестре и, возможно, построит загородный дом.

О победе жителя Челябинской области стало известно еще 10 мая, но только сегодня стало известно, кто он такой. Победитель указал числа 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором.