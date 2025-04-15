Работяги заселились первыми. Собственник квартиры в новостройке рассказал о странных жильцах

Источник 360.ru: в Москве рабочие заселились в новостройку раньше хозяина

В одной из еще не сданных в эксплуатацию квартир в ЖК «Белая Дача Парк» в Москве поселились рабочие. О странной ситуации рассказал 360.ru владелец новой жилплощади Ильяс.

Мужчина обеспокоился после того, как соседи прислали в общий чат фотографию из его квартиры — в комнатах горел свет, на кадры попали и какие-то люди.

Оказалось, что в квартире разбили свой временный бивак рабочие. Они удобно разместились на матрасах, поставили двери и даже организовали кухню. Еду на всю компанию готовила женщина, она же пекла работягам хлеб.

При этом квартиру Ильясу обещали передать до 30 марта. Позднее застройщик отложил передачу ключей на месяц. Мужчина попал к своей жилплощади после того, как получил код от подъезжа.

«Поднялся на свой этаж и стучу, никто не открывает. Я потом глазок рукой закрыл и стучал. И открыла женщина. Рабочим она еду готовит. Хлеб печет, там все воняет, даже окна не открывает, не проветривает», — рассказал Ильяс.

Владелец квартиры обратился с претензиями к девелоперу. Здесь отписались, что «будут разбираться».

«Они же должны рабочий городок иметь свой, или еще где-то там проживать, а не в наших новых квартирах. У меня ощущение новой квартиры уже пропало. Как-то морально меня убили», — добавил Ильяс.

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