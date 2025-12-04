«Работа.ру»: в России увеличилась потребность в рабочих специальностях

По итогам III квартала 2025 года крупные компании продолжали активно конкурировать за квалифицированных специалистов. Однако акцент сместился с количества на качество кадров, сообщил RT заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

Эксперт отметил, что более высокие зарплаты и лучшие условия труда предлагаются узкопрофильным инженерам, сварщикам и специалистам по инженерным системам. По прогнозам 49% работодателей, дефицит рабочих специальностей сохранится и в IV квартале, а также в следующем году.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов подчеркнул, что спрос на рабочие специальности осенью 2025 года растет наиболее заметно. По данным компании, быстрее всего росло число вакансий для швей (+137%), прессовщиков (+135%) и приемщиков (+135%).

«На первый взгляд профессия швеи кажется традиционной, но в последние несколько лет именно швеи оказываются среди самых востребованных специалистов», — отметил эксперт.

Он добавил, что развитию легкой промышленности и локализации производства способствует устойчивый кадровый дефицит, который приводит к росту числа вакансий.