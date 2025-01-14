«Работа.ру»: пенсионеры, работающие врачами, могут получать до 250 тыс рублей

На первом месте среди вакансий оказался врач общей практики, которого приглашает многопрофильная медицинская клиника в Москве. Предлагается заработная плата до 250 тысяч рублей. Требуется опыт работы в данной сфере не менее трех лет. Основные обязанности включают прием пациентов в поликлинике, работу в дневном стационаре, оказание экстренной медицинской помощи и экспертизу временной нетрудоспособности.

Также предлагается работа менеджером по логистике в Нижнем Новгороде с заработной платой до 250 тысяч рублей в месяц. Среди задач специалиста — ведение переговоров с клиентами, заключение контрактов, обработка заказов от клиентов и транспортных компаний, а также мониторинг и контроль перевозок.

Помощник главного бухгалтера в Санкт-Петербурге может зарабатывать до 220 тысяч рублей, работая удаленно, а ветеринарный врач в Кировске сможет получать до 200 тысяч рублей ежемесячно, говорится в исследовании.