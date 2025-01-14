«Работа.ру»: пенсионеры, работающие врачами, могут получать до 250 тыс рублей
Аналитическая служба «Работа.ру» составила список самых высокооплачиваемых предложений для пенсионеров. RT изучило результаты исследования.
На первом месте среди вакансий оказался врач общей практики, которого приглашает многопрофильная медицинская клиника в Москве. Предлагается заработная плата до 250 тысяч рублей. Требуется опыт работы в данной сфере не менее трех лет. Основные обязанности включают прием пациентов в поликлинике, работу в дневном стационаре, оказание экстренной медицинской помощи и экспертизу временной нетрудоспособности.
Также предлагается работа менеджером по логистике в Нижнем Новгороде с заработной платой до 250 тысяч рублей в месяц. Среди задач специалиста — ведение переговоров с клиентами, заключение контрактов, обработка заказов от клиентов и транспортных компаний, а также мониторинг и контроль перевозок.
Помощник главного бухгалтера в Санкт-Петербурге может зарабатывать до 220 тысяч рублей, работая удаленно, а ветеринарный врач в Кировске сможет получать до 200 тысяч рублей ежемесячно, говорится в исследовании.