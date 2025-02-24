«Работа.ру»: 11% россиян используют ИИ-инструменты для подготовки к собеседованию

Большинство соискателей редко используют искусственный интеллект (ИИ) при поиске работы, однако среди тех, кто применяет эти технологии, популярны нейросети вроде ChatGPT и GigaChat для описания навыков и составления резюме. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру и AI-интегратора WMT Group.
По данным аналитиков, меньше востребованы ИИ-инструменты для подготовки к собеседованиям, их используют лишь 11% опрошенных. Сервисы задают типовые вопросы рабочего интервью и оценивают ответы пользователя в реальном времени, что помогает кандидатам снизить уровень стресса и почувствовать себя уверенне перед настоящей встречей с работодателем.
Большинство респондентов (60%) положительно оценивают использование ИИ, но отмечают необходимость честного подхода.
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