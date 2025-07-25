Публицист Холмогоров предложил ввести «социальный рейтинг» для детей мигрантов

Публицист Егор Холмогоров предложил создать «социальный рейтинг» для детей мигрантов, где будут фиксироваться все нарушения, влияющие на репутацию иностранца. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснил специалист, идея заключается в том, чтобы при взаимодействии с госструктурами можно было видеть оценку рейтинга мигранта.

«Приставания, задержания, конфликт, нарушения — пусть на карте иностранца накапливаются отрицательные баллы», — отметил эксперт.

По его словам, представителям структур также должна быть доступна расшифровка соответствующих отметок.