Рабочие Ленобласти перевыполнили план по ремонту в Енакиеве и Мариуполе

Бригады рабочих из Ленинградской области закончили ремонт дорог в Донецкой Народной Республике, предусмотренный планом на 2024 год. Теперь они приступили к работам из графика следующего года. Набрать ускоренные темпы помог построенный за счет региона асфальтобетонный завод в Енакиеве.

Он подчеркнул, что в восстановленном после полного разрушения учебного корпуса лицея информационных технологий уже идут занятия. В ближайшее время для учеников откроют спортивный и актовый залы, а также столовую.

В ходе поездки Дрозденко посетил первый многофункциональный центр госуслуг, который начал работать в Енакиеве в этом году. Губернатор подчеркнул, что такие же МФЦ появятся в других населенных пунктах городской агломерации.

«Также мы подвели итоги по выполнению нашей программы в Мариуполе. Хочу сказать, что здесь мы также идем с опережением темпов по программе. Мы заканчиваем ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне, который назвали Ленинградским», — заявил Дрозденко.

Он добавил, что рабочие уже приступили к реставрации знаковых объектов города, а также утвердили план ремонтов на ближайшие три года.

Восстановлением учебных заведений Мариуполя занимаются и рабочие из Московской области. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, недавно в городе открыли еще одну школу, где для учеников создали комфортные и современные условия.