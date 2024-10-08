Подмосковные строители восстановили еще одну школу в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили еще одну школу в Мариуполе. Там создали комфортные и современные условия для учебы.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы в школе начались в сентябре 2022 года. Строители восстановили и усилили конструктивные элементы здания, восстановили кровлю, фасад, заменили окна, двери и коммуникации.

Учреждение открылось в 1976 году, ежегодно там обучались до 25 тысячи человек. После реконструкции школа вновь готова принять учеников.

«Ремонт и восстановление объектов инфраструктуры — это не просто возрождение зданий, это вклад в будущее региона. Наши специалисты делают все возможное, чтобы дети и преподаватели вернулись в современные и безопасные учебные заведения, соответствующие всем стандартам качества и комфорта», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Работы провели под контролем специалистов технадзора.

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