Меньше половины россиян отложили деньги на «черный день»

РБК: у 27% россиян есть финансовая подушка на три месяца

Накопления, которые позволят прожить три и более месяцев, есть у 27% россиян. При этом каждый шестой человек сможет просуществовать без дохода меньше недели, показало исследование аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», оказавшееся в распоряжении РБК .

«Согласно результатам опроса, 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше», — написали авторы материала.

Чаще всего финансовая подушка есть у жителей городов-миллионников, людей с высшим образованием, руководителей и квалифицированных специалистов. Каждый четвертый респондент признался, что ему хватит накоплений на один-два месяца, каждому пятому — на один месяц.

Типичный портрет человека, который сможет прожить без зарплаты более полугода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием.

«Сейчас доля тех, у кого нет финансовой подушки, на пять процентных пунктов сократилась по сравнению с показателями 2020 года», — добавили журналисты.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин посоветовал россиянам сохранять по 10% от доходов ежемесячно. При этом важно не просто хранить деньги дома или на карте, но и направлять их в рискованные инструменты, например, в облигации и акции.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в свою очередь напомнил о методе «лесенка». Он вновь стал популярным у россиян из-за повышения ставок по депозитам.