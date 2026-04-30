Путину раскрыли рецепты карельских калиток

Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии рассказала президенту Владимиру Путину, как правильно готовить традиционные калитки. Она поделилась рецептом блюда во время встречи главы государства с представителями коренных малочисленных народов России.

Мероприятие прошло в московском «Манеже», на площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Жительница Карелии сообщила, что воспитывает вместе с мужем трех дочерей. Дети занимаются спортом, музыкой, танцами и рукоделием, а также умеют печь вепсские калитки.

Путин отметил, что знает это блюдо и считает его вкусным. Евтушенко подчеркнула, что у каждой хозяйки свой рецепт, некоторые добавляют в калитки молоко или яйца.

«Даже картофель у всех разный. Поэтому калитки не бывают одинаковыми», — уточнила женщина.

Ранее Путин обратил внимание на традиционный костюм пятиклассницы Центра искусств для одаренных детей Севера из Ханты-Мансийского автономного округа. Он назвал вышивку очень красивой.