Путин назвал костюм народа ханты произведением искусства

Президент высоко оценил красоту национальных костюмов народа ханты. Во время встречи с представителями коренных малочисленных народов России он восхитился нарядом одной из участниц.

Учащаяся пятого класса Центра искусств для одаренных детей Севера из Ханты-Мансийского автономного округа пришла на мероприятие в традиционном костюме.

«У тебя такая вышивка прямо праздничная. Прямо произведение искусства, очень красиво», — отметил президент.

Встреча главы государства с представителями коренных народов проходила на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые». Во время мероприятия Путин попросил одного из участников — экскурсовода Андрея Кафкана — подробней рассказать о Сахалине.

Специалист посоветовал начать экскурсию с Охотского моря. Также он обратил внимание российского лидера на разнообразие климата и фауны на острове. Кафкан напомнил, что на Сахалине присутствует большая популяция медведей.