Путину прочитали стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году позволило «исправить ошибку» в названии полуострова. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным сообщил ректор Крымского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, его слова привел ТАСС .

Рудяков отметил содействие главы государства в 2014 году и поблагодарил российского лидера за возможность свободно говорить на русском языке и жить в составе России.

Ректор уточнил, что после присоединения Крыма удалось исправить историческую ошибку. Для эффекта Рудяков прочитал строки из стиха «Работа над ошибками» Анатолия Пшеничного.

«Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове „Крым“ снова пишется „ы“!» — продекламировал он.

Ранее бывший сенатор Светлана Ковитиди призвала отразить в гимне Крыма его принадлежность к России.