Экс-сенатор Ковитиди призвала отразить в гимне Крыма его принадлежность к России

Новый гимн Крыма должен отражать главную мысль: полуостров — это неотъемлемая часть России. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«У российского Крыма должен быть гимн, который будет содержать главный тезис: „Крым — это Россия“. Именно поэтому крымчане поддержали решение о необходимости разработки нового гимна», — сказала Ковитиди.

По ее мнению, новый гимн должен отражать дух победы Крымской весны, героизм и сплоченность крымчан, патриотизм и связь времен.

В республике объявили конкурс на новый гимн и создали комиссию для его проведения. Конкурс состоит из двух этапов. Первый пройдет с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года — в этот период будут приниматься заявки. Второй этап, с 1 по 30 июня 2025 года, будет посвящен определению победителя.

Ранее новый вариант гимна Крыма написали Ольга Ковитиди и поэт Илья Резник. Ковитиди отметила, что гимн символизирует победный дух, силу и солидарность крымчан в ключевые моменты Крымской весны. Стихи воспевают храбрость жителей региона, величие России и их безграничную любовь к родине.