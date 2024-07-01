Опрос ВЦИОМ показал, что 76% россиян интересуются темой здорового образа жизни
Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования выяснили, что около 76% россиян интересуются темами здоровья и ЗОЖ. Об этом написал сайт kp.ru.
При этом в исследовании подчеркивается, что ментальное здоровье интересует респондентов немного меньше, чем физическое. Около 60% опрошенных выбрали вариант «психология, саморазвитие».
Аналитики подчеркнули, что молодые люди интересуются темой здоровья больше других поколений — 37% против 25% соответственно.
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