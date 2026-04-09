Путину доложили о космическом росте пользователей одного раздела на «Госуслугах»

По его словам, на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 миллионов человек, из них 14 миллионов ежедневно пользуются им. Через государственную информационную систему можно получить 1600 сервисов и услуг, список постоянно пополняется и типизируется. Григоренко рассказал о разделе «Жизненные ситуации».

«Сейчас у нас 70 таких жизненных ситуаций. Каждый год их все больше и больше. И у нас уже больше 72 миллионов человек воспользовались жизненными ситуациями. Это космический рост за последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей», — сказал он.

Ранее президент поручил усовершенствовать процедуру записи к врачу через «Госуслуги». Одним из нововведений может стать функция автоматического предложения альтернативных вариантов при отсутствии мест в клинике.