Путинский районный суд появится в Чечне

В Грозном появится Путинский районный суд — его создание обсудят на заседании пленума Верховного суда 28 октября. Повестку опубликовали на сайте инстанции.

Мероприятие пройдет впервые с назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

«О внесении в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона „О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики“», — следует из информации на сайте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что возведение нового района, который назовут в честь президента Владимира Путина, завершится к 2027 году. На площади около 200 гектаров разместят 130 домов, детсады, мечети и другую инфраструктуру.