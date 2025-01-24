Путина удивил средний уровень зарплаты в Москве

Средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. Об этом президенту Владимиру Путину на заседании попечительского совета МГУ заявил мэр города Сергей Собянин. Его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства сообщил, что уровень зарплат молодых специалистов МГУ должен соответствовать статусу вуза. Он также усомнился в том, что сейчас их уровень зарплат превышает средний по городу.

«Он все-таки, по-моему, отстает от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?», — спросил он мэра.

Собянин объяснил, что средний уровень составляет 140-160 тысяч рублей. Слова градоначальника удивили Путина.

«Да ладно! Больше!» — отметил президент.

«Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей», — подтвердил мэр столицы.

Ранее глава государства наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд». Он назвал вуз важной кузницей кадров и призвал руководство учебного заведения учитывать кардинальные изменения, происходящие в мире.