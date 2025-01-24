Путина удивил средний уровень зарплаты в Москве
Мэр Собянин озвучил Путину данные о средней зарплате в Москве
Средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. Об этом президенту Владимиру Путину на заседании попечительского совета МГУ заявил мэр города Сергей Собянин. Его процитировало РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что уровень зарплат молодых специалистов МГУ должен соответствовать статусу вуза. Он также усомнился в том, что сейчас их уровень зарплат превышает средний по городу.
«Он все-таки, по-моему, отстает от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?», — спросил он мэра.
Собянин объяснил, что средний уровень составляет 140-160 тысяч рублей. Слова градоначальника удивили Путина.
«Да ладно! Больше!» — отметил президент.
«Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей», — подтвердил мэр столицы.
Ранее глава государства наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд». Он назвал вуз важной кузницей кадров и призвал руководство учебного заведения учитывать кардинальные изменения, происходящие в мире.