Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Президент Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. Об этом сообщило РИА «Новости» .

МГУ в этом году 25 января будет отмечать 270-летие. Глава государства посетил вуз, а также вручил коллективу университета орден «За доблестный труд».

Путин отметил, что такой важной кузнице кадров как МГУ следует учитывать кардинальные изменения, происходящие в мире.

Российский лидер планирует провести заседание попечительского совета учебного заведения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что во время этого мероприятия состоится разговор о развитии вуза.

Ранее президент провел телефонные переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Он обсудил расширение сотрудничества двух стран в инвестиционной, торгово-экономической и гуманитарной сферах.