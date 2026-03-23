Путин запретил изымать землю и машины у многодетных должников

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому у многодетных семей запрещается изымать за долги определенные виды имущества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Из документа следует, что у должников, которые растят троих и более детей, нельзя будет изымать по решению суда земельные участки, полученные бесплатно в качестве соцподдержки.

Также у семей не смогут отобрать единственное транспортное средство, принадлежащее гражданину-должнику.

Ранее Минтруд опубликовал обновленные правила назначения единого пособия для многодетных семей, учитывающие небольшое превышение уровня дохода над установленным критерием нуждаемости.