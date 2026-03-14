Опубликованы обновленные правила назначения единого пособия многодетным
Минтруд: новые правила позволят получить единое пособие еще 74 тысячам семей
Минтруд опубликовал обновленные правила назначения единого пособия для многодетных семей, учитывающие небольшое превышение уровня дохода над установленным критерием нуждаемости. Проект представили на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба ведомства.
Правила скорректировали, исполняя поручение президента России Владимира Путина, чтобы расширить охват нуждающихся граждан. Ранее принятый закон о сохранении выплат позволил многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на год, если их среднедушевой доход превысит прожиточный минимум не более чем на 10%.
Социальный фонд в случае принятия всех необходимых изменений в беззаявительном порядке пересмотрит отказы, вынесенные с начала года, и назначит семьям, подпадающим под новые правила, выплаты.
«Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей», — уточнили в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила повысить возрастной порог для детей из многодетных семей для получения бесплатных лекарств — с шести до 14 лет.