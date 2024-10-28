Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Предприятия в России «загружены заказами», а коллективы работают уверенно и стабильно, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет составляет менее 9%, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент напомнил, что безработица находится на рекордном низком уровне уже три месяца. Ее уровень составляет 2,4% по стране.
«Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее 9%. За год она снизилась больше чем на процент, была 11,6%», — уточнил Владимир Путин.
Россияне перестали бояться потерять работу, выяснили аналитики. Теперь за текущее место держатся не более 10% опрошенных.
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