Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Путин: уровень безработицы среди молодежи до 25 лет упал ниже 9%

Предприятия в России «загружены заказами», а коллективы работают уверенно и стабильно, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет составляет менее 9%, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что безработица находится на рекордном низком уровне уже три месяца. Ее уровень составляет 2,4% по стране.

«Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее 9%. За год она снизилась больше чем на процент, была 11,6%», — уточнил Владимир Путин.

Россияне перестали бояться потерять работу, выяснили аналитики. Теперь за текущее место держатся не более 10% опрошенных.