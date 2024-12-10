Путин заявил о снижении числа осужденных в местах лишения свободы

Президент Владимир Путин призвал обратить внимание на условия содержания в местах лишения свободы. Он поднял эту тему на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Российский лидер указал на большое количество проблем в этом вопросе.

«Безусловно, будем вместе работать над этим», — пообещал президент.

Он добавил, что число содержащихся в местах лишения свободы в России в последние годы снижается.

«Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы», — сказал Путин.

Традиционное заседание с членами СПЧ приурочили к Международному дню прав человека. Он ежегодно отмечается в мире 10 декабря. Во время мероприятия Путин также поручил снизить бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов.