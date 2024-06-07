«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей

Глава «Национальных приоритетов» Малявина: колледжи стали популярны у молодежи

Фото: Телеканал «360»

Входящие в национальные проекты программы и меры поддержки предназначены для обычных россиян, которые могут принять в них участие или получить необходимую помощь. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что даже в самом названии программ есть слово нация, а это значит, что они касаются каждого.

«Поэтому самая важная задача, конечно, донести и рассказать людям про те программы и меры, которыми они могут воспользоваться», — пояснила собеседница 360.ru.

В качестве положительного примера Малявина привела нацпроект «Образование» и его направление «Профессионалитет», в рамках которого во всех колледжах России начали реновацию. Речь идет не только о ремонте, но и тесном сотрудничестве учебных заведений с предприятиями.

«Совместные образовательные программы нужны для того, чтобы студент обучался тому, что нужно тому или иному предприятию. Поэтому трудоустройство такого обучения после выпуска составляет более 85%», — пояснила она.

Малявина добавила, что также сократился срок образовательных программ, чтобы молодой человек как можно раньше мог выходить на работу и зарабатывать приличные деньги.

Студенты, поступая в колледж, по сути, голосуют собой за эту программу, голосуют и родители. И у нас по прошлому году на поступлении было до трех заявок на одно место. Поэтому это достаточно высокий конкурс.

София Малявина

гендиректор АНО «Национальные приоритеты»

Собеседница 360.ru отметила, что данные о числе абитуриентов поступят только в августе, но уже сейчас можно сказать, что конкурс будет высоким.

Кроме того, большинство поступивших учиться студентов заявили, что гордятся своей будущей профессией.

«Наша стратегия и тактика была „от птушника к Лиге плюща“. И это удалось. Мы постоянно собираем обратную связь», — пояснила глава АНО «Национальные приоритеты.

Малявина отметила, что в рамках этого же национального проекта проходит реновация школ, где ввели дополнительное образование для последующего поступления в колледже. Кроме того, в рамках модели профориентации в учебные заведения начали приходить сотрудники различных производств, рассказывая детям о своей работе. Плюс для школьников организуют экскурсии на заводы и фабрики, чтобы они могли заранее определиться с будущей профессией.

Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году

Ефимов: Москва и Банк «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве о КРТ

«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры

«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей

У общества запрос на все русское. Владелец Denis Simachеv — о развитии дизайна в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте