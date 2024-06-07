«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей

Входящие в национальные проекты программы и меры поддержки предназначены для обычных россиян, которые могут принять в них участие или получить необходимую помощь. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что даже в самом названии программ есть слово нация, а это значит, что они касаются каждого.

«Поэтому самая важная задача, конечно, донести и рассказать людям про те программы и меры, которыми они могут воспользоваться», — пояснила собеседница 360.ru.

В качестве положительного примера Малявина привела нацпроект «Образование» и его направление «Профессионалитет», в рамках которого во всех колледжах России начали реновацию. Речь идет не только о ремонте, но и тесном сотрудничестве учебных заведений с предприятиями.

«Совместные образовательные программы нужны для того, чтобы студент обучался тому, что нужно тому или иному предприятию. Поэтому трудоустройство такого обучения после выпуска составляет более 85%», — пояснила она.

Малявина добавила, что также сократился срок образовательных программ, чтобы молодой человек как можно раньше мог выходить на работу и зарабатывать приличные деньги.