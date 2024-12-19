Для российских регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил России Владимир Путин.
«В тех регионах, где уровень рождаемости меньше коэффициента рождаемости 1,41, необходимо делать отдельную программу и поддерживать. Мы так и будем делать это», — сказал он.
Путин отметил, что подобных регионов около 35. Поэтому для них в ближайшие несколько лет создадут программу поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей.
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Программу поддержки создадут для регионов России с низким уровнем рождаемости
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