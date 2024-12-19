Программу поддержки создадут для регионов России с низким уровнем рождаемости

Для российских регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил России Владимир Путин.

«В тех регионах, где уровень рождаемости меньше коэффициента рождаемости 1,41, необходимо делать отдельную программу и поддерживать. Мы так и будем делать это», — сказал он.

Путин отметил, что подобных регионов около 35. Поэтому для них в ближайшие несколько лет создадут программу поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей.