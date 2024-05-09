Путин заявил о недопустимости риска глобального столкновения | 360°

Важное 09 мая 2024, 10:26 Путин заявил о недопустимости риска глобального столкновения Путин: Россия сделает все, чтобы глобальное столкновение не случилось

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Россия приложит все усилия для недопущения опасности глобального столкновения, заявил президент Владимир Путин. Утром 9 Мая глава государства выступил с речью на Красной площади.

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения», — подчеркнул он.

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Путин обратил внимание. что на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и других сражениях.

«При этом подчеркну: Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. <…> Всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — добавил он.