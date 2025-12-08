Путин заявил, что рождаемость в России продолжает падать

Президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться, и признал недостаточность уже принятых мер демографической поддержки. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так», — сказал он.

Путин отметил, что на снижение рождаемости влияют как общемировые тенденции, так и внешние вызовы.

Глава государства предложил расширить меры поддержки, включив в них так называемое вовлеченное и ответственное отцовство. Он пояснил, что речь идет о том, чтобы мужчины активнее участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и уделяли больше времени их воспитанию.

Президент также поручил проанализировать региональные демографические меры и отобрать лучшие практики, а также добиваться повышения благополучия семей и роста доходов граждан.

Кроме того, Путин заявил о необходимости усилить контроль за обращением наличных денег.