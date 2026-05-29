Путин рассказал о приоритетах России в ЕАЭС

Для России углубление союзнических отношений со странами ЕАЭС — безусловный приоритет, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами Евразэс является безусловным приоритетом, и мы намерены и дальше всемерно способствовать развитию интеграционных процессов на всем евразийском пространстве», — отметил российский лидер.

Он поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и членов его команды за организацию саммита и работу, которую они проводят в ходе председательства республики в Евразийском экономическом союзе.

Ранее Путин заявил, что плотная евразийская интеграция выгодна всем участникам ЕАЭС.