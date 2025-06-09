Состав спикеров опубликовали на сайте ПМЭФ

Состав спикеров опубликовали на сайте Петербургского международного экономического форума . Всего в деловой программе мероприятия планируется более 150 конференций и свыше 600 выступающих и модераторов.

Среди заявленных участников — российские министры Антон Силуанов, Максим Решетников и Роман Старовойт, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министры финансов Катара и Бахрейна Али бин Ахмед Аль Кувари и Салман бин Халифа Аль Халифа, чрезвычайные и полномочные послы Андрей Денисов и Ирада Зейналова и многие другие.

В рамках мероприятия пройдут деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также Форум малого и среднего предпринимательства.

Двадцать восьмой по счету ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в КВЦ «Экспофорум». Президент России Владимир Путин направил его участникам слова приветствия.