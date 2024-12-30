Красную площадь закроют для посещения на Новый год
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Посетители не смогут попасть на Красную площадь в центре Москвы с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Исключение составит каток возле ГУМ, он продолжит работать по собственному расписанию.
«МВД России по Москве информирует о том, что Красная площадь закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2025 года», — сказали в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил руководителей ряда государств с Рождеством и наступающим Новым годом.
Поздравления российского лидера получили главы стран СНГ: президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.