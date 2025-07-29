Путин выступил против дополнительных плат при выдаче ипотеки
Путин призвал банки при выдаче ипотеки не усугублять ситуацию для россиян
При выдаче ипотечных кредитов банки не должны усугублять ситуацию для граждан различными дополнительными элементами. Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
На встрече с главой государства Греф коснулся темы ипотечного кредитования
«Главное, чтобы при выдаче ипотеки сами банки не усугубляли ситуацию, не вводили дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — отметил Путин.
Президент добавил, что Сбербанк развивается, гарантирует надежность и стабильность отечественной финансовой банковской системы. По его словам, это очень важно.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в России ипотечные ставки останутся высокими, поэтому для покупки жилья сейчас выгоднее накапливать средства.