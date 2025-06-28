Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку

Финансист Аксаков: ставки по ипотеке продержатся какое-то время, выгоднее копить

Ипотечные ставки в России останутся высокими, и сейчас выгоднее накапливать средства для покупки жилья. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА «Новости» .

По информации Центробанка, объем выдачи рыночной ипотеки остается небольшим из-за повышенных ставок. В конце мая средний показатель по рыночным программам достигал 26,8%, а в середине июня ряд банков начал снижать ставки на 1–1,5% после уменьшения ключевой ставки.

«Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем», — отметил Аксаков.

Он также сообщил, что в ближайшее время россияне смогут открывать жилищные вклады.

Ранее RT писал, что Сбербанк с 1 июля понизит ипотечные ставки на 0,5–2 процентных пункта. Также с 30 июня банк планирует уменьшить минимальную ставку по потребительским кредитам.