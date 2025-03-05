Граждане России рассчитывают, что правоохранители профессионально выполняют свою работу и впредь будут добросовестно решать поставленные перед полицией задачи. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Он выразил уверенность, что правоохранители продолжат эффективно и достойно работать.

«Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», — отметил глава государства.

Во время заседания он также поблагодарил сотрудников МВД, особенно тех, кто работает в Донбассе, Новороссии и Курской области. По его словам, полиция делает все, чтобы помочь защитить правопорядок в стране. Путин также призвал усилить работу по обеспечению безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей.

Президент во время заседания сообщил, что Россия сейчас проходит важный этап своей истории. По его мнению, она сражается за свое будущее.