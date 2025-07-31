Путин ввел штрафы за разглашение гостайны в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в средствах массовой информации. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

До этого закон предусматривал штрафы за это административное правонарушение только для юридических лиц. Теперь ответственность также будут нести граждане (от 20 до 30 тысяч рублей) и должностные лица (от 50 до 100 тысяч рублей).

В документе отметили, что административное наказание за разглашение информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну, последует при отсутствии признаков уголовного преступления.

Закон вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.

Ранее стало известно, что Путин также подписал закон о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов в интернете.