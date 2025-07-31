Путин подписал закон о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому нововведению, лица, специально ищущие и получившие доступ к экстремистским материалам, будут обязаны оплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Реклама к ресурсам с ограниченным доступом будет наказана штрафом до 500 тысяч рублей.

Кроме того, штраф введен и за рекламу VPN и аналогичных средств, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. Граждане заплатят за это от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица — от 80 до 150 тысяч рублей, а юридические лица — от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался в поддержку идеи создания государственного VPN-сервиса.