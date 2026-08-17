Путин встретился в Кремле с главой Ненецкого автономного округа

Глава Ненецкого автономного округа рассказала Путину о двух новых месторождениях

В Ненецком автономном округе после большого перерыва откроются два новых нефтяных месторождения, рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ирина Гехт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По результатам соцопросов выяснилось, что жителей округа беспокоит длительный перерыв в открытии новых месторождений, отметила Гехт. В этом году в регионе запускают два — Лаявожское и Командиршорское.

Также губернатор доложила, какие социальные проекты реализуют в НАО. Это помощь семьям участников СВО, строительство жилья, развитие медицинских учреждений, строительство ДК и спортивных сооружений, обеспечение жителей связью.

В работе и ряд инвестиционных инициатив, включая строительство глубоководного порта Индига.

Ранее РИА «Новости» опубликовало зарплатный рейтинг регионов. НАО оказался на четвертом месте, здесь 52,7% работников получают зарплату выше среднероссийской.