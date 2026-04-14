Путин встретился с гендиректором «Россетей»

Президент России Владимир Путин во вторник встретился с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что «Россети» — крупнейшая электросетевая группа в стране, а 77% принадлежат правительству.

«Без всякого преувеличения — стратегическое предприятие», — подчеркнул он.

Путин поинтересовался у Рюмина о результатах работы «Россетей».

В прошлый раз встреча состоялась в июне 2024 года. На ней обсудили основные направления деятельности компании, проекты в рамках ремонтной и инвестиционной программ, а также повышение надежности электросетей.

Ранее стало известно, что в Дагестане филиал «Россетей» восстановил электроснабжение более 50% обесточенных из-за погодной стихии потребителей в республике. Технологические нарушения возникли после схлестывания и обрывов и схлестывания проводов.