Путин вручил госнаграды многодетным родителям в Кремле

Президент России Владимир Путин в понедельник вручает ордена «Родительская слава» и «Мать-героиня» многодетным родителям в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Екатерининский зал Кремля посетили девять многодетных семей. Среди них — Куркусовы из Северной Осетии, Меджидовы из Дагестана, Соловьевы из Ростовской области, Автаевы из Мордовии, Палютины из Псковской области.

Также президент принял Сорлиных из Москвы, Колотун из Херсонской области, Дерягиных из Новосибирской области и Власовых из Тюмени.

Путин отметил, что многодетные родители щедро одаряют детей заботой, делают все, чтобы они выросли хорошими людьми и достойными гражданами.

«Отрадно, что количество таких семей растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их будущих семьях было двое, трое, четверо и более детей», — добавил он.

Сбережение традиционных семейных устоев объединяет общество и помогает вместе уверенно идти вперед, подчеркнул президент.

«Особенно отмечу, что в целом ряде стран семейные ценности фактически пытаются отменить», — заключил Путин.

В апреле глава государства присвоил звание «Мать-героиня» пяти жительницам России.