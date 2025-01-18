В Петербурге нашли информацию о брате Путина
Историк Григорчук нашел упоминание о брате Путина в ленинградской домовой книге
Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге упоминание, предположительно, о старшем брате президента России Владимира Путина. Об этом профессор сообщил в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что в домовые книги вносили данные о жильцах старше 15 лет, включая информацию об их временном отъезде с указанием места и даже сведения о приезде родственников. Также был поквартирный список, куда записывали данные о детях с указанием только года рождения.
Григорчук изучил домовую книгу, которая хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе.
Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка с именем Олег Владимирович 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.
По оценке историка, это первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат.
Президент Путин впервые рассказал о своих внуках в интервью журналисту Оливеру Стоуну в 2017 году. Глава государства отметил, что любит играть с ними.