В Петербурге нашли информацию о брате Путина

Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге упоминание, предположительно, о старшем брате президента России Владимира Путина. Об этом профессор сообщил в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что в домовые книги вносили данные о жильцах старше 15 лет, включая информацию об их временном отъезде с указанием места и даже сведения о приезде родственников. Также был поквартирный список, куда записывали данные о детях с указанием только года рождения.

Григорчук изучил домовую книгу, которая хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе.

Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка с именем Олег Владимирович 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.

По оценке историка, это первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат.

Президент Путин впервые рассказал о своих внуках в интервью журналисту Оливеру Стоуну в 2017 году. Глава государства отметил, что любит играть с ними.