Совет осетин обратился в СК после слов Лебедева о «Матерях Беслана»

Общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в СК и Генпрокуратуру из-за заявления дизайнера Артемия Лебедева об организации «Матери Беслана». Об этом сообщил ТАСС .

Ранее Лебедев в интервью блогеру Юрию Дудю* заявил, что «Матери Беслана» и ей подобные организации спекулируют на трагедии и «множатся, чтобы получить больше политических пирогов».

Общественники потребовали привлечь дизайнера к ответственности и лишить его государственных наград.

Резко осудил его слова и глава Северной Осетии Сергей Меняйло, назвав Лебедева «отмороженным на всю голову» и «выродком».

Депутат Госдумы Артур Таймазов пригласил Лебедева в Беслан, чтобы почтить память погибших, и сообщил, что готов его сопроводить.

«Пусть повторит свои слова там, где погибли дети, о судьбе которых он боится даже подумать», — подчеркнул он.

По словам депутата, Лебедев оскорбил весь осетинский народ, для которого произошедшее стало незаживающей раной.

Террористический акт в Беслане произошел 1–3 сентября 2004 года. Вооруженные боевики захватили в заложники в школе № 1 больше тысячи человек и двое суток их удерживали. Погибли 334 человека, из них 186 — дети.

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