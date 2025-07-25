Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД

Предельная штатная численность центрального аппарата МВД будет составлять 7 110 человек. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте опубликования правовой информации.

Штатную численность центрального аппарата МВД России увеличили на 180 человек. Персонал по охране и обслуживанию зданий в эти цифры не входит.

В штатную численность включили 6364 сотрудника органов внутренних дел, 661 федеральных государственных гражданских служащих, а также 85 работников. Указ вступит в силу с 1 октября.

До указа штатная численность сотрудников органов внутренних дел составляла 6014 человека.

Ранее глава государства утвердил основы государственной языковой политики. В документе говорится, что язык играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности и поддержании культурного единства, а также в объединении культурно-гуманитарного пространства страны.