Путин указал на отсутствие осмысленной миграционной политики в России

В России пока не выстроили осмысленную миграционную политику. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. Нужно вернуться к ее обсуждению как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует», — сказал он.

Россия нуждается не просто в трудовых мигрантах, подчеркнул президент, но в людях с определенной квалификацией, знающих русский язык, традиции и законы.

В ходе своего выступления Путин отметил, что профессиональное образование в России должно отвечать запросам рынка труда, чтобы обеспечить его самыми востребованными специалистами. Глава государства также заявил, что до 2028 года необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.