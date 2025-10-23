Путин сообщил о попытках сохранить различные инструменты ипотечного кредитования

Российское правительство стремится сохранить различные инструменты ипотечного кредитования. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил президент Владимир Путин .

«Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования», — отметил он.

Глава государства уточнил, что в стране по-прежнему действуют инструменты льготной ипотеки для семей с детьми.

Ранее Путин назвал поддержку семьи и повышение рождаемости важнейшим направлением российских нацпроектов. По его словам, руководство страны работает на то, чтобы в России рождалось как можно больше детей.

Президент уточнил, что рождение ребенка — личное решение каждой семьи, поэтому в этом вопросе на людей ни в коем случае давить нельзя. Он добавил, что многодетные семьи должны стать нормой для страны. Для этого необходимо сделать все, чтобы появление детей не ухудшало качество жизни семьи, а поднимало ее статус, объяснил Путин.