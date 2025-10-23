Путин назвал поддержку семей приоритетом для государства

Поддержка семьи и повышение рождаемости — важнейшее направление нацпроектов в России. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил президент Владимир Путин.

«Поддержка семьи и создание условий, чтобы в России рождалось как можно больше детей, — важнейшее сквозное направление всех наших национальных проектов и стратегических планов развития», — заявил глава государства.

Президент отметил, что рождение ребенка — личное решение каждой семьи, поэтому никакого давления быть не должно.

«Нужно прийти к тому, чтобы люди стремились обрести счастье материнства и отцовства. Быть уверенными, что государство окажет поддержку в нужный момент, подставит плечо. Сделает необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а поднимало ее статус», — добавил он.

Нормой для России должны стать многодетные семьи. Страна способна ответить на демографический вызов за счет поддержки таких традиций и развития собственного демографического потенциала, подчеркнул президент.

«Семья, где растут трое и больше детей, должна стать естественным образом жизни в нашей стране», — заявил Путин.

Президент напомнил, что социальная политика государства должна стать понятной и прозрачной для семей с детьми.

«Нам в целом необходимо выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она действовала в проактивном режиме и помогала людям осуществить мечты о большой, многодетной и дружной семье», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили разрешить бездетным семейную ипотеку, если они родят за три года.