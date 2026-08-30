Путин шутливо обыграл фразу «мы, Николай II» в контексте работы властей

Президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями МПГУ рассказал о работе над указом о статусе учителя и пошутил, обыграв фразу «мы, Николай II», применительно к работе властей. Кадры опубликовал телеграм-канал «Кремль. Новости» .

Он упомянул указ о статусе преподавателя, подписанный в июле. Путин отметил, что под словом «мы» имеются в виду все, кто работает над этим вопросом. По его словам, нельзя сказать, что в документе предлагается нечто совсем революционное, но все-таки он был нужен.

«Я когда говорю „мы“, не как „мы“, как Николай Второй, а „мы“, имеется в виду, все, кто со мной работает, и Администрация, и министерства, Правительство», — пояснил президент.

Путин добавил, что в руководстве страны хотят повысить поддержку учителей по всем направлениям. Кроме того, привлечь внимание к этой профессии, представители которой выполняют важнейшие в обществе функции. Помимо этого, власти хотели бы вернуться к таким наработкам советского времени, как присвоение педагогам статуса ветерана труда.

Ранее Путин признался, что недостаточно времени уделяет своей первой учительнице Вере Гуревич.