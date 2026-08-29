Путин назвал редкими встречи со своей учительницей Гуревич

Отношения с учителями школ не должны заканчиваться после выпуска. Но бывает так, что времени для встреч недостаточно. Такое признание сделал президент России Владимир Путин в ходе беседы с преподавателями и студентами Московского педагогического государственного университета.

Как сообщило РИА «Новости», так глава государства прокомментировал реплику учителя географии и директора образовательного комплекса из Иркутска Максима Астраханцева, который назвал Путина примером уважительного отношения к педагогу из-за его постоянных встреч и внимания, которое он уделяет своей первой учительнице Вере Гуревич.

«Недостаточно», — поправил собеседника Путин.

Вера Гуревич была классным руководителем президента России в средней школе. В последний раз глава государства встречался с ней в начале мая. Он пригласил ее посетить парад Победы и остаться в Москве еще на несколько дней. После ужина в Кремле Путин за рулем автомобиля отвез учительницу в отель.