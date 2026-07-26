Путин: в соцсетях много мусора, но некоторые блогеры попадают в точку

В социальных сетях публикуют массу информационного мусора, неподготовленного человека это может ввести в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В то же время российский лидер иногда смотрит материалы блогеров и радуется, если они попадают в точку. Путин подчеркнул, что сам делает выводы после анализа информации из разных источников.

Ранее президент напомнил, что причиной боевых действий, которые идут на территории Украины, является вовсе не мнимая агрессия России. Она отвечает на развязанную Киевом при поддержке Запада войну против жителей Донбасса.