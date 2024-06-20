Путин рассказал о способе борьбы с нежелательной информацией

Путин: авторитет и убеждение эффективны в борьбе с нежелательной информацией

Современный поток информации ограничить невозможно. Поэтому бороться с недостоверными данными можно только через убеждение и авторитет читателей и зрителей. Об этом в ходе своего выступления перед вьетнамскими выпускниками советских и российских вузов в Ханое заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что введением ограничений распространение недостоверных данных не остановить.

«Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно — быть более убедительными в информационном поле», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что такие возможности сегодня есть у России и Вьетнама. Путин добавил, что сегодня важно проводить эту работу именно с молодежью, которую нужно заинтересовать

«Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации», — пояснил глава государства.

Встреча с выпускниками вузов России и Советского Союза прошла в Большом оперном театре Ханоя. В начале своего выступления президент России заявил, что очень рад встрече с надежными друзьями своей страны.