Путин рассказал о работе с особенными детьми в России
Для России все дети одинаково важны. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
Одна из участниц совета рассказала, что занимается общественной деятельностью в центре поддержки детей-инвалидов. Одно из мероприятий проводили совместно с несовершеннолетними без особенностей развития. Во время встречи школьники задали вопрос о том, «где ваши особенные дети». Женщина ответила, что все это время они были рядом, а другие участники их даже не заметили.
«Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что власти страны сделают все, чтобы тиражировать лучшие практики в этой сфере по всей России.
Глава государства также оценил развитие «Движения первых». Он назвал членов движения приличной армией в 11 миллионов человек.