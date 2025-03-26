Путин рассказал о работе с особенными детьми в России

Для России все дети одинаково важны. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Одна из участниц совета рассказала, что занимается общественной деятельностью в центре поддержки детей-инвалидов. Одно из мероприятий проводили совместно с несовершеннолетними без особенностей развития. Во время встречи школьники задали вопрос о том, «‎где ваши особенные дети». Женщина ответила, что все это время они были рядом, а другие участники их даже не заметили.

«Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что власти страны сделают все, чтобы тиражировать лучшие практики в этой сфере по всей России.

Глава государства также оценил развитие «Движения первых». Он назвал членов движения приличной армией в 11 миллионов человек.